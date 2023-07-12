В Самаре задержали подозреваемого в нескольких кражах из гипермаркетов

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В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился за помощью работник торговой точки, расположенной на проспекте Кирова, который сообщил о краже молочной продукции. Причиненный ущерб превысил 3000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, на которых оказался запечатлен момент противоправных действий, сотрудники полиции узнали злоумышленнике 21-летнего местного жителя, который 11 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение мелких хищений и краж.

Полицейские установили, что самарец тайно похитил из торгового зала упаковок с сыром. Товар он сложил в рюкзак, после чего воспользовался отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки и прошел мимо кассовой зоны на выход, не оплатив товар.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого в краже, участковые уполномоченные полиции задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что товар он сложил в рюкзак, после чего воспользовался отсутствием внимания со стороны персонала торговой точки и прошел мимо кассовой зоны на выход, не оплатив товар и в тот же день перепродал похищенный товар на рынке случайному покупателю за 2800 рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

Также полицейскими установлено, что мужчина причастен к совершению аналогичного преступления в магазине, расположенном на ул. Ново-Вокзальной. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как местный житель спрятал под одежду и в сумку 20 флаконов дезодорантов, которые затем перепродал за 2000 рублей прохожему.

Теперь его ждет суд.