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В Самаре вынесен приговор вымогателям, похитившим мужчину

4 февраля 2022 10:24
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В Самаре вынесен приговор вымогателям, похитившим мужчину

Суд Октябрьского района г. Самары вынес приговор двум мужчинам 1992 и 1979 годов рождений. Они в вечернее время суток, находясь в подъезде дома на ул. Гастелло и надев заранее приготовленные маски, совершили нападения на жителя Самары 1992 года рождения в целях хищения его имущества. Один из нападавших, угрожая своей жертве, произвел выстрел вверх из травматического пистолета и скомандовал ему лечь на пол. Опасаясь за жизнь и здоровье, самарец выполнил условия нападавших, после чего на его руки надели наручники и сопроводили в припаркованный возле дома автомобиль. В салоне транспортного средства злоумышленники похитили у мужчины наручные часы стоимостью 30 000 рублей и денежные средства в сумме 5000 рублей. Затем с применением насилия потребовали от него денежные средства в размере 500 000 рублей.

Задержали подозреваемых в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции и УФСБ России по Самарской области.

Суд признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил наказание мужчинам в виде 9 и 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режима.

 

Теги: Уголовное дело

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