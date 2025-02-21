В Самаре вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном более 20 лет назад

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Приговором Железнодорожного районного суда г. Самары осужден 48-летний местный житель. Он признан виновным по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, группой лиц).

Судом установлено, что в апреле 2000 года в вечернее время на тот момент 28-летний мужчина в компании своих друзей вступил в конфликт с двумя незнакомыми парнями из-за попытки позвонить вне очереди по уличному телефону-автомату. В ходе возникшей драки он нанес ножом одному из них ранение в грудь, второму – в ногу.

От полученного в грудь удара мужчина скончался в медицинском учреждении, повреждение в ногу повлекло причинение легкого вреда здоровью второго потерпевшего.

Расследование по делу было приостановлено в виду неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых, однако оперативная работа по делу продолжалась. В 2024 году после проведения дополнительных исследований и очных ставок уголовное дело было направлено в суд. В отношении других участников конфликта следствие продолжается.

Суд, изучив доказательства стороны обвинения и защиты, вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.