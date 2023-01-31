В Самаре вынесен приговор мошеннику, обманывавшему пенсионерок

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В мае 2022 года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась 85-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенничества. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.

Потерпевшая находилась дома, когда на стационарный телефон поступил звонок. Услышав мужской голос, пенсионерка предположила, что звонит зять. Назвала его по имени и поинтересовалась причиной звонка. Звонивший сообщил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Мужчина попросил передать деньги ему якобы для «решения вопроса» и не сообщать о звонке никому. Пожилая женщина, разволновавшись, сообщила, что у нее есть накопления в размере 100 тысяч рублей. Пенсионерка не придала значение тому, что звонивший не знал, где она проживает, и попросил назвать адрес.

В этот же день за посылкой приехал неизвестный мужчина, которому пожилая самарчанка передала деньги. Спустя время женщине случайно позвонил настоящий зять. Узнав, что с родственником все в порядке, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники самарского уголовного розыска установили личность и место возможного нахождения мужчины, забравшего у пенсионерки деньги, и задержали его.

В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленник аналогичным способом обманул еще одну жительницу Кировского района – женщину 1960 года рождения. В данном случае он не называл по телефону имен. Женщина подумала, что в ДТП попал ее внук или зять. Звонивший сначала запросил 250000 рублей. Женщина сообщила, что у нее нет таких денег. Тогда злоумышленник снизил сумму до 5000 рублей. Только после передачи денег пребывающая в шоке местная жительница позвонила своему внуку, а затем зятю и узнала, что с ними все в порядке, никто из них в ДТП не попадал.

Задержанный – житель г. Тольятти, ранее судимый за совершение мошенничества, не стал отрицать своей вины. Вырученные у пожилых женщин денежные средства он тратил на личные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре мужчине 1980 года рождения было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Уголовное дело с обвинительным заключением направили в Кировский районный суд г. Самары.

Суд назначил жителю Тольятти наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.