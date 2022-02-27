В Самаре вор украл телефон у администратора в магазине

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Вполицию поступило сообщение о пропаже сотового телефона. Отвечая на вопросы сотрудников полиции, заявительница 1995 года рождения пояснила, что работает администратором в торговой точке, расположенной на проспекте Кирова. Со слов женщины, она занималась выкладкой товара, а смартфон оставила на полках среди коробок. Пропажу телефона сотрудница заметила после того, как закончила распаковку ассортимента. Материальный ущерб заявительница оценила в размере около 10 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, выяснили у потерпевшей приметы пропажи – потёртости и вмятина на задней панели мобильного устройства. Кроме этого, сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, просмотрев которые узнали, как выглядел и во что был одет злоумышленник. Ориентировку на розыск подозреваемого и похищенного имущества распространили среди личного состава городского Управления, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Изучив полученную в ходе оперативно-разыскных мероприятий информацию, сотрудники полиции предположили, что к преступлению может быть причастен 47-летний житель областного центра, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2020 году Кировский районный суд Самарской области признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное в крупном размере) и приговорил к условному наказанию на срок 1 год 6 месяцев лишения свободы. В тот раз самарец нашёл чужую банковскую карту, которой расплачивался в разных магазинах Кировского района.

Оперативники проверили места возможного появления подозреваемого и вскоре задержали его. Следствием установлено, что мужчина проник в помещение организации под видом посетителя. Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, он прошёл по торговому залу, увидел на стеллаже смартфон и похитил его. После этого перепродал гаджет случайному прохожему за 2 000 рублей, а деньги потратил по собственному усмотрению. В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления полностью признал и пообещал возместить ущерб пострадавшей в полном объеме.

Судья Промышленного районного суда г. Самары признал собранные следствием доказательства убедительными и назначил самарцу наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.