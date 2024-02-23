В Самаре вор обокрал машину, но потерял телефон

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В полицию в Самаре за помощью обратился житель областного центра 1989 года рождения. Он рассказал, что из его автомобиля похитили имущество. В вечернее время суток мужчина припарковал транспортное средство во дворе дома, расположенного в Ново-Вокзальном тупике. Утром он обнаружил, что одна из пассажирских дверей и багажник открыты, а из салона пропали рабочие инструменты и автомагнитола, общей стоимостью более 20 000 рублей.

В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили сотовый телефон. Потерпевший сообщил, что данное средство связи ему не принадлежит. Предположив, что его обронил злоумышленник, сотрудники полиции установили личность владельца сотового устройства – жителя областного центра. Мужчина рассказал, что в тот день свой телефон он одолжил знакомому. Полицейские задержали подозреваемого по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса молодой человек 2002 года рождения признал свою вину. В квартире знакомой задержанного полицейские изъяли похищенные инструменты. Их и найденный на месте происшествия сотовый телефон вернули законным владельцам. Как сообщил следователю подозреваемый, автомагнитолу он выбросил.