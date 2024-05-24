В Самаре водитель маршрутки напал на пенсионера

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В соцмедиа размещено видео, на котором зафиксированы хулиганские действия водителя маршрутного автобуса по отношению к престарелому пассажиру.

По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, пишет СУ СК.