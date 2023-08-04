В Самаре внук отобрал у деда последние деньги с пенсии

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В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о том, что в квартире дома совершено преступление в отношении пожилого мужчины. По прибытию на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что подозреваемый - внук пенсионера.

Как выяснили полицейские, ранее неоднократно судимый житель Самары 1987 года рождения проживал в одной квартире с матерью и 81-летним дедушкой, постоянно спрашивал деньги у своих родственников. В день совершения преступления между ним и его дедом произошла конфликтная ситуация: безработный 36-летний мужчина потребовал у своего пожилого родственника 500 рублей из полученной накануне пенсии, на что тот ответил отказом. Тогда самарец, несмотря на сопротивление деда, схватил его за запястья. Затем он вытащил из внутреннего кармана пиджака родственника пакет с деньгами, выбежал из квартиры и скрылся на такси. О случившемся пострадавший сообщил в полицию и пояснил, что в свертке хранились денежные средства - остаток от пенсии, которые он хотел спрятать от злоупотребляющего алкоголем внука.

В ходе работы сотрудники полиции установили данные транспортного средства, на котором скрылся родственник потерпевшего, и вероятный маршрут его передвижения. Отрабатывая полученную информацию, оперативники установили местонахождение разыскиваемого и задержали его. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что похищенные деньги в размере 16000 рублей потратил на алкоголь и еду.