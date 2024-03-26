Я нашел ошибку
Главные новости:
Свыше 915 многодетных мам в Самарской области вышли на пенсию досрочно в 2023 году
Свыше 915 многодетных мам в Самарской области вышли на пенсию досрочно в 2023 году
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
в Самаре фракцией ЕР предложены изменения в законопроект об обращении с животными
В Самаре фракцией ЕР предложены изменения в законопроект об обращении с животными
Самарский детский епархиальный образовательный центр представит опыт работы на выставке-форуме «Россия»
Сызранец нашел чужой телефон и карту и потратил средства на свои нужды
Сызранец нашел чужой телефон и карту и потратил средства на свои нужды
В Самаре украли кабели из подвалов 8 жилых домов
В Самаре украли кабели из подвалов 8 жилых домов
В Шигонах ликвидировали два пожара за один день
В Шигонах ликвидировали два пожара за один день
Во Флориде детям запретили создавать аккаунты в соцсетях
Во Флориде детям запретили создавать аккаунты в соцсетях
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.78
0.17
EUR 100.37
0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В субботу, 30 марта посетителей «Заварки» в Самаре ждет несколько событий
Samara Boat Show 2024 приглашает гостей
Лекция Олега Горяинова «Советский политический триллер и его тени» пройдет в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре украли кабели из подвалов 8 жилых домов

26 марта 2024 11:13
85
В Самаре украли кабели из подвалов 8 жилых домов

В период с июня по август прошлого года в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обращались представители двух акционерных организаций и жилищно-строительного кооператива с заявлениями о краже электрического и телефонного кабелей, расположенных в подвальных помещениях 8 жилых домов. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 290 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена причастность гостя областного центра. Мужчина сознался в совершенных им противоправных деяниях и сообщил, что в начале июня приехал на территорию Самарской области из Алтайского края. Проживал в арендуемой квартире и нигде официально не работал. В июне он приехал к дому, расположенному на ул. Ново-Вокзальной, и похитил из подвального помещения кабель. После этого похищенное он обрезал и сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Аналогичным образом, как установлено в ходе предварительного следствия, гость областного центра совершил еще 11 эпизодов краж и своими действиями он привел в негодность линии электропередачи и электросвязи. Часть похищенного кабеля полицейские обнаружили в съемной квартире гостя областного центра.

Ранее не судимому мужчине 1988 года рождения предъявлено обвинение. Уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
26 марта 2024  12:00
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
19
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
25 марта 2024  23:39
Самарцы встретили эвакуированных из Белгородской области детей
1045
Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
25 марта 2024  20:00
СМИ: Стало известно о повреждениях на Куйбышевском НПЗ после удара дрона
729
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
25 марта 2024  18:31
Самарская область будет развивать сотрудничество с Республикой Сербия
368
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
25 марта 2024  18:02
Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля
399
Весь список