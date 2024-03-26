В Самаре украли кабели из подвалов 8 жилых домов

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В период с июня по август прошлого года в отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обращались представители двух акционерных организаций и жилищно-строительного кооператива с заявлениями о краже электрического и телефонного кабелей, расположенных в подвальных помещениях 8 жилых домов. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 290 тысяч рублей.

В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлена причастность гостя областного центра. Мужчина сознался в совершенных им противоправных деяниях и сообщил, что в начале июня приехал на территорию Самарской области из Алтайского края. Проживал в арендуемой квартире и нигде официально не работал. В июне он приехал к дому, расположенному на ул. Ново-Вокзальной, и похитил из подвального помещения кабель. После этого похищенное он обрезал и сдал в пункт приема металла. Вырученные деньги потратил на личные нужды. Аналогичным образом, как установлено в ходе предварительного следствия, гость областного центра совершил еще 11 эпизодов краж и своими действиями он привел в негодность линии электропередачи и электросвязи. Часть похищенного кабеля полицейские обнаружили в съемной квартире гостя областного центра.

Ранее не судимому мужчине 1988 года рождения предъявлено обвинение. Уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.