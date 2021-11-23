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В Самаре транспортные полицейские задержали наркокурьера

23 ноября 2021 10:17
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В Самаре транспортные полицейские задержали наркокурьера

В Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте поступила информация о том, что житель Самарской области может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. При проверке данная информация подтвердилась.  

В ходе проведения оперативного мероприятия установлено, что гражданин на легковой автомашине заехал в лесополосу рядом с одной из железнодорожных станций Самарской области на территории Волжского района, где из тайника-закладки забрал объемный пакет и положил его в багажное отделение автомобиля. В этот момент было принято решение о задержании мужчины. Им оказался гражданин 1977 года рождения, зарегистрированный в г.Самаре. Мужчина, при понятых, добровольно указал местонахождение пакета и сообщил, что его содержимым является синтетический наркотик.

Согласно справке эксперта изъятым является наркотическое средство PVP массой более 2 килограммов. В ходе досмотровых мероприятий в личных вещах также были обнаружены служебное удостоверение и карта сотрудника не существующего подразделения правоохранительных органов.

При обыске в гаражном помещении, принадлежащем подозреваемому, обнаружены и изъяты пакеты c порошкообразным и кристаллообразным веществом, а также электронные весы. Согласно проведенному исследованию изъятым является наркотическое средство мефедрон массой более 120 граммов и более 25 граммов PVP.

В настоящее время указанный гражданин находится под арестом. Мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – пожизненное лишение свободы.

Теги: Стоп Наркотик

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