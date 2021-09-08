В Самаре транспортные полицейские пресекли факт распространения наркотиков

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Оперативникам отдела по контролю за оборотом наркотиков Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте поступила информация о том, что двое жителей Кинель-Черкасского района Самарской области 2001 года рождения могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств. Во время проведения оперативного мероприятия информация подтвердилась.

Полицейские задержали подозреваемых на территории Железнодорожного района города Самары. Злоумышленники пытались реализовать наркотические средства бесконтактным способом через тайники – «закладки». В ходе личного досмотра в присутствии понятых у одного из них было обнаружено и изъято 16 пакетиков с веществом светлого цвета, общей массой около 11 граммов, у другого – 20 пакетиков с веществом светлого цвета общей массой более 20 граммов. Согласно справке эксперта изъятое представляет собой наркотические средства, одно из которых N-метилэфедрон, другое – мефедрон.

Возбуждено уголовное дело.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двадцати лет.