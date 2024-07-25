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В Самаре таксиста обманули мошенники

25 июля 2024 11:27
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В Самаре таксиста обманули мошенники

46-летний житель Самары, подрабатывающий в таксопарке, решил найти свою вторую половинку в сети. Зарегистрировавшись на известном сайте, мужчина сразу же познакомился с 32-летней незнакомкой, проживающей в другом городе. Спустя месяц общения барышня поделилась с ним, что мечтает переехать в Самару, но до этого не бывала в областной столице. Мужчина предложил ей провести экскурсию по городу и пригласил ее к себе в гости на период отпуска. Она согласилась, но поделилась тем, что сейчас ей не хватает средств. Тогда он сказал, что может поделиться с дамой денежными средствами и оплатить покупку билетов.

Через несколько минут женщина прислала ему ссылку на онлайн-кассу и адрес электронной почты, куда ждет билет. Как только самарец ввел данные банковские реквизиты своей карты, сервис выдал ошибку, а со счета произошло списание более 500 тысяч рублей. Обновив ресурс, чтобы обратиться в тех. поддержку из-за ошибки, он обнаружил, что сайта на указанном домене больше нет, а диалог с женщиной удален. Осознав, что стал жертвой мошенников, житель губернии обратился в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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