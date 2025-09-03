В Самаре таксист нашел кошелек клиента и оплатил топливо на АЗС и кредит в микрофинансовой организации

143

В Самаре иностранному гражданину, ранее работавшему в таксомоторной организации, который после высадки клиента нашел на сиденье кошелек с банковской картой и оплатил чужими деньгами топливо на АЗС и кредит в микрофинансовой организации на общую сумму 25,5 тысяч рублей, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Полковник полиции Владимир Корнеев предупреждает: «Банковская карта — это собственность банка, а деньги на счёте принадлежат её владельцу. Поэтому любые действия с найденной картой, кроме как её возврат, расцениваются как преступление.

Не пытайтесь самостоятельно найти владельца через социальные сети — это может быть опасно из-за риска утечки конфиденциальных данных. Просто отнесите карту в банк или ближайшее отделение полиции, и вы обезопасите себя от серьёзных правовых последствий. Помните: честность — лучшая политика, особенно когда речь идёт о чужих деньгах.