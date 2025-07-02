В Самаре сотрудники ППСП задержали по ориентировке подозреваемого в грабеже

107

Экипаж патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре, находясь в ночное время на маршруте патрулирования в Октябрьском районе областного центра, получил от оперативного дежурного сообщение о грабеже.

В нем говорилось, что поздно ночью во дворе дома на улице Центральной незнакомый мужчина попросил у 21-летнего молодого человека телефон для звонка, но после отказа вырвал смартфон из рук и скрылся. Однако парень не растерялся и сразу же обратился в полицию.

Экипаж ППСП, получив описание нападавшего, стал проверять ближайшие к месту происшествия дворы и площадки. Через 15 минут возле дома на Московском шоссе полицейские заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Несмотря на попытки скрыться, гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При нём сотрудники полиции обнаружили похищенный телефон, который заявитель опознал как своё имущество.

Задержанным оказался житель Самары 2004 года рождения. Молодой человек не имеет постоянного места работы и учебы и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи в Советском районе областного центра.

Отделом дознания отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

За профессионализм и оперативность в раскрытии преступления отличившимся сотрудникам патрульно-постовой службы вручили благодарственные письма в присутствии коллег.