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В Самаре руководителя дошкольного учреждения обвинили в хищении бюджетных денег

20 января 2025 12:39
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В Самаре руководителя дошкольного учреждения обвинили в хищении бюджетных денег

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность бывшего руководителя одного из муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений г.о. Самара, причастного к хищению бюджетных денежных средств.

Установлено, что в 2022-2023 гг. заведующая вышеуказанного учреждения, используя свои служебные полномочия, давала указания сотрудникам бухгалтерии вносить в кадровую и финансовую документацию заведомо ложные сведения в отношении трудоустроенных лиц, которые фактически возложенные на них обязанности не исполняли.

Полученные незаконным путем денежные средства из фонда оплаты труда подозреваемая обратила в свою пользу. Ущерб от противоправной деятельности должностного лица составил более 1 млн рублей.

Следственным отделом по Советскому району г. Самары СУ СК РФ по Самарской области в отношении бывшего руководителя МБОУ возбуждено  уголовное дело
 по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия по установлению других возможно причастных лиц, а также выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

 

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