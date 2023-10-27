В Самаре раскрыта кража имущества с подземного паркинга

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Причиненный ущерб составил свыше 100 тысяч рублей.

В сентябре текущего года в дежурную часть отдела полиции по Советскому району обратился местный житель 1986 года рождения который сообщил, что из металлического шкафа на парковочном месте пропал комплект зимних покрышек и набор инструментов. Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму более 100 000 рублей.

Оперативный дежурный довел до личного состава отдела полиции ориентировку на розыск похищенного и направил следственно-оперативную группу по указанному в сообщении адресу. Прибывшие сотрудники полиции осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев, а также изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент проникновения. Полицейские предположили, что к краже может быть причастен ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера, безработный местный житель 1987 года рождения. Оперативники установили возможные места нахождения, задержали и доставили злоумышленника в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего. Задержанный признал вину, и пояснил, что в ночное время в одном из паркингов отжав монтировкой дверь с магнитным замком, забрал комплект зимних шин и набор инструментов, после чего вызвал такси и доехав до ближайшего комиссионного магазина сбыл похищенное. Вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Следственным отделом по расследованию преступлений совершенных на территории Советского района СУ УМВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ («Кража»). Сотрудники полиции продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества и устанавливают причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.