В Самаре псевдомастер по ремонту обманул заказчицу

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Заказчица нашла мастера по ремонту в социальной сети, заключила с ним устный договор на оказание услуг и заплатила предоплату. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Следствием установлено, что 69-летняя жительница областного центра в одной из социальных сетей нашла объявление об оказании услуг по ремонту дома. Она позвонила по указанному номеру телефона и договорилась о встрече. В назначенное время к ней домой приехал «мастер по ремонту», определил перечень работ, после чего сообщил стоимость заказа. Женщина согласилась на предложенные условия и после заключения устного договора передала мужчине 50 тысяч рублей.

Потерпевшая пояснила, что «мастер» несколько раз откладывал начало ремонта, а через некоторое время и вовсе перестал выходить на связь. Не получив обещанного, заказчица поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его на территории областного центра. Допрошенный в качестве подозреваемого ранее неоднократно судимый, в том числе за причастность к незаконному обороту наркотиков, житель Самары 1985 года рождения пояснил, что не имеет навыков и возможности оказывать услуги, указанные в объявлении.

Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.

Расследование продолжается.