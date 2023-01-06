В Самаре произошла поножовщина между соседями из-за пульта от телевизора

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В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации жителя Самары 1984 года рождения с ножевым ранением.

Сотрудники следственно-оперативной группы опросили мужчину и осмотрели комнату в квартире на улице Гвардейской, откуда пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что в тот же день между 38-летним пострадавшим и его соседом – мужчиной 1983 года рождения, произошел конфликт.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие по указанному адресу, задержали подозреваемого на месте происшествия. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал обстоятельства произошедшего: он находился в своей комнате и шинковал капусту для супа, когда в гости зашел его сосед, искавший пульт от своего телевизора. Между мужчинами произошла словесная перепалка, поскольку гость решил, что сосед взял его пульт. Конфликт продолжился в комнате оппонента. Подозреваемый пояснил, что в ходе выяснения отношений он нанес соседу удар ножом в область груди, после чего вернулся к себе в квартиру.

Согласно заключению эксперта, в результате инцидента потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

По данным полицейских, безработный 39-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и разбой.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.