В Самаре продлен арест обвиняемым в нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева

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Самарский районный суд оставил под стражей трех обвиняемых в покушении на убийство депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева и его водителя (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решение принято в четверг, 12 декабря. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в пресс-службе суда.

В результате нападения Михаил Матвеев и его водитель получили травмы.

«Арест продлен до 17 января»,— уточнили в учреждении.

По версии следствия, на Михаила Матвеева и его водителя напали 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары. Потерпевшие увидели, что трое приезжих совершают противоправные действия в отношении местных жителей, и вмешались.

После этого депутата с водителем избили, и им потребовалась помощь медиков, установили силовики. По подозрению в преступлении задержали 16-летнего жителя Самары Артура Б., 19-летнего уроженца Таджикистана Некруза Б. и его сверстника Мурода М. из Узбекистана.

В отношении них возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Обвиняемых арестовали.