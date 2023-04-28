В Самаре преподавателя вуза задержали за взятки

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ России по Самарской области выявлены факты служебного подлога и получения взяток представителем одного из региональных высших образовательных учреждений.

Мероприятия проводились при всесторонней поддержке руководства учебного заведения.

Оперативники задокументировали факт получения 66-летним мужчиной денежных средств от студентов одной из групп университета. Установлено, что за 6 000 рублей преподаватель гарантировал беспрепятственную сдачу экзамена и получение положительной оценки.

В ходе дальнейшей проверки, установлено, что ещё 2 группы студентов также передали подозреваемому денежные средства за указанную «услугу». Общая сумма незаконного денежного вознаграждения, полученного фигурантом, составила 228 000 рублей.

Отделом дознания Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте возбуждено 38 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Кроме того, оперативниками установлено, что указанный преподаватель проставил в экзаменационную ведомость и в зачетные книжки студентов оценки, без фактической проверки знаний.

Следственными органами СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».