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В Самаре пожилая женщина лишилась более 200 тысяч рублей из-за мошенников

10 ноября 2024 13:10
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В Самаре пожилая женщина лишилась более 200 тысяч рублей из-за мошенников

64-летней пенсионерке на мобильный телефон позвонила незнакомка и, представившись соц. работником, предложила установить современное приложение, которое сделает удобнее передачу данных по счетчикам. Женщина загрузила программу, зарегистрировалась и передала собеседнице смс-код для регистрации. После этого с ней связался якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный с портала госуслуг украл ее персональные данные и пытаются завладеть ее сбережениями через мобильное приложение. деньги. Незнакомец убедил растерянную пенсионерку, что следует срочно перевести все имеющиеся накопления с банковских счетов, чтобы они не достались злоумышленникам. 

Женщина﻿ последовала совету и по инструкции перевела на указанный счет более 200 тысяч рублей. Все это время неизвестный находились на связи с ней и только после перевода звонки прекратились. Жительница губернии поняла, что стала жертвой мошенников, и сообщила о произошедшем в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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