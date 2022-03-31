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В Самаре полицейские у двух мужчин изъяли более 1200 свертков с героином

31 марта 2022 15:24
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В арендованных на территории областного центра квартирах хранилось свыше 3,5 кг героина.

Самарским полицейским поступила информация о том, что двое 30-летних мужчин распространяют наркотические средства, размещая их в тайниках-закладках во дворах жилых домов на территории областного центра.

В ходе проведения оперативных мероприятий одного из подозреваемых задержали возле жилого дома на ул. Ново-Садовой – у него из одежды изъяты 100 свертков с порошкообразным веществом, второго – в подъезде жилого дома, расположенного на улице Митерева.

В ходе обследования квартир, расположенных в Октябрьском районе областного центра, которые арендовали задержанные, полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, мотки изоленты и свыше 1100 аналогичных свертков.

Согласно исследованию все изъятые свертки содержат героин, общей массой свыше 3,5 килограмм.

"По данным сотрудников полиции, местные жители ранее не привлекались к уголовной ответственности, официально не трудоустроены, наркотики приобрели через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации методом тайников–закладок на территории областного центра", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.4,5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах). Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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