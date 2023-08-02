В Самаре подросток ножом нанес два удара в спину однокласснику

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По версии следствия, 10 апреля 2023 года во время урока в классе обвиняемый в ходе ссоры с несовершеннолетним одноклассником достал из своего кармана туристический складной нож и нанес им два удара в спину однокласснику. Подросток госпитализирован, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.