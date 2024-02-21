В Самаре перед судом предстанут двое организаторов онлайн-трансляций порнографии

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Следственным управлением УМВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении двух ранее не судимых мужчин. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 242 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установлено, что студент одного из самарских вузов 1996 года рождения вместе с сообщником 1994 года рождения организовали нелегальный бизнес на территории областного центра.

Для осуществления незаконной деятельности они брали в аренду квартиры, подыскивали в социальных сетях девушек, которым предлагали высокий доход, и проводили с их участием трансляции, содержащие порнографический контент, для пользователей зарубежных интернет-сервисов.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Самарской области при содействии сотрудников спецподразделения Росгвардии региона.

Во время обысков в арендуемых фигурантами помещениях сотрудники полиции изъяли оборудование для ведения онлайн-трансляций, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, товары интимного характера.

В ближайшее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением будут направлены в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.