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В Самаре осудят мошенницу, взявшую по фальшивым паспортам семь кредитов на 730 тысяч рублей

1 декабря 2022 13:58
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В Самаре осудят мошенницу, взявшую по фальшивым паспортам семь кредитов на 730 тысяч рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее судимой жительницы Пензенской области 1998 года рождения в серии мошенничеств при получении кредитов.

Установлено, что фигурантка приобрела в Интернете два фальшивых паспорта с данными реальных граждан, жительниц Московской области, но со своей фотографией. Затем она приехала в Самару, где оформила по поддельным документам два кредита, после чего покинула регион.

Когда первые выплаты по займам были просрочены, службы безопасности финансовых организаций направили должницам требования об оплате кредитов. Тогда выяснилось, что эти женщины никогда не были на территории Самарской области и кредиты не оформляли, а паспорта, на основании которых были выданы займы, были подложными.

Аферистку самарские оперативники нашли в Краснодарском крае и задержали. Оказалось, что злоумышленница аналогичным способом оформила ещё пять кредитов. Полученные криминальным путём деньги она тратила на своё проживание и на покупку дорогостоящих сотовых телефонов, которые впоследствии перепродавала.

Обвиняемая призналась в совершении семи мошенничеств. Ущерб, причинённый банковским учреждениям, составил более 730 тысяч рублей. По ходатайству органов предварительного расследования судом на расчётные счета фигурантки наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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