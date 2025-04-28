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В Самаре осудили напавшего на силовиков, перевозивших задержанного

28 апреля 2025 12:29
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В Самаре осудили напавших на силовиков, перевозивших задержанного

В Самаре вынесли приговор мужчине по фамилии Абрамов. Его обвиняли в нападении на сотрудника ФСБ (ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"), пишет Волга Ньюс.

Как позже рассказали оперативники суду, произошло следующее. Силовики везли на следственные действия мужчину из центра временного содержания. Примерно в 22:15 в машину силовиков въехала другая машина и заблокировала авто. После этого Абрамов попытался вытянуть задержанного из салона. Правоохранители стали этому препятствовать и предъявили служебные удостоверения. Но это никого не остановило. Абрамов дважды ударил оперативника по плечам.

Как рассказывал сам подследственный, автомобиль сотрудников ФСБ блокировали его родственники. Нападавший Абрамов — его отчим. Кроме того, в машине была мать и другие люди.

Согласно сообщению суда, Абрамова приговорили к году лишения свободы, но заменили наказание на исправительные работы. Недавно приговор вступил в силу.

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