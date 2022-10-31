В Самаре ограбившую офис микрозайма задержали прямо в автобусе

139

24 октября текущего года около 11 часов утра в дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от представителя финансовой организации. Звонивший сообщил, что одна из посетительниц похитила имущество из офиса, расположенного на ул. Аэродромной.

Прибывшие по указанному адресу полицейские подробно опросили сотрудников организации. Выяснилось, что незадолго до происшествия в офис пришла женщина, которая до этого неоднократно подавала заявки на получение кредита, но получала отказ. 24 октября в ходе очередного посещения офиса микрозаймов между женщиной и сотрудником организации произошла словесная перепалка, по итогам которой посетительница схватила со стола монитор для компьютера и вышла из помещения, после чего добежала до ближайшей остановки общественного транспорта и уехала на автобусе.

Полицейские установили приметы подозреваемой, а также государственный регистрационный знак транспортного средства, на котором она скрылась. Составленную ориентировку направили во все ОВД и наружные службы полиции Самары.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции находился на маршруте патрулирования недалеко от места происшествия, когда от дежурного поступила информация о совершенном преступлении. Через несколько минут полицейские увидели автобус, на котором, предположительно, передвигалась разыскиваемая. На ближайшей остановке при проверке транспортного средства сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая держала в руках монитор для компьютера.

В совершении преступления безработная, ранее не судимая жительница областного центра 1969 года рождения, призналась.