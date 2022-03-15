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В Самаре обнаружена нарколаборатория в съемной квартире

15 марта 2022 10:21
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В Самаре обнаружена нарколаборатория в съемной квартире

В полицию в Самаре поступила оперативная информация о том, что местная жительницы, которая снимает квартиру в доме на ул. Ново-Вокзальной может быть причастна к незаконному обороту наркотических средств. Оперативники задержали подозреваемую на улице возле дома.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у женщины обнаружили и изъяли коробку со свертками, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета. Свертки направили на экспертизу, которая установила, что вещества, общей массой 3,18 гр., содержат в своем составе наркотическое средство мефедрон.

В ходе обыска по месту жительства женщины в присутствии понятых полицейские обнаружили весы, шприцы, многочисленные колбы, противогаз, а также пакеты с веществами, содержащими в своем составе мефедрон и прекурсоры наркотических средств, общей массой более 8 гр.

По данным полицейских, задержанная ранее не судима, работает парикмахером.

Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное производство наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В Самарской области проходит первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

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