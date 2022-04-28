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В Самаре няня оказалась воровкой

28 апреля 2022 11:31
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В Самаре няня оказалась воровкой

В марте текущего года в полицию обратилась 20-летняя девушка, проживающая в многоквартирном доме, расположенном на улице Стара-Загора в областном центре. Заявительница сообщила о пропаже кошелька с 12 тысячами рублей, который она оставила в прихожей своей квартиры.

В ходе опроса сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевшая разместила в сети Интернет объявление о том, что требуется няня для её дочери. В тот же день на объявление откликнулась женщина и согласилась на предложенные условия. Не проверив у няни документы, удостоверяющие личность, и не спросив рекомендации, самарчанка договорилась о времени, в которое няня может приступить к работе.

После первого рабочего дня, проводив няню, хозяйка квартиры обнаружила пропажу кошелька с деньгами. Женщина на связь не выходила, сотовый телефон был выключен.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. 50-летнюю жительницу областного центра задержали по месту проживания.

Ранее судимая за незаконный оборот наркотиков женщина не стала отрицать своей причастности к краже и пояснила, что кошелёк выбросила в мусорный контейнер, а денежные средства потратила на личные нужды.

Злоумышленница частично возместила причиненный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Кража Уголовное дело

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