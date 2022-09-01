В Самаре незаконно срубили 128 деревьев

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Сумма ущерба, причиненного Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара, составила свыше 1,8 млн рублей.



В ОП № 8 Управления МВД России по г. Самаре от представителя Самарского лесничества поступило сообщение о том, что неизвестными произведена рубка деревьев на ул. Гидроузловской в п. Мехзавод городского округа Самара.

Сотрудниками следственно-оперативной группы проведен осмотр места происшествия, изъяты спилы с деревьев, 48 частей стволов деревьев, 96 спилов с частей деревьев, частицы лакокрасочных покрытий и частицы бетона с металлических столбов на прилегающих земельных участках, установлены и опрошены возможные очевидцы произошедшего.

Самарским Лесничеством следствию представлены документы, согласно которым, ущерб Департаменту городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара составил свыше 1,8 млн. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили личность подозреваемых – ранее судимого за мошенничество владельца 4 земельных участков на ул. Гидрозловской п. Мехзавод в Красноглинском районе г. Самара 1976 года рождения и 45-летнего безработного уроженца Похвистневского района, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Согласно материалам уголовного дела, возбужденного в отношении задержанных мужчин по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), в марте прошлого года 46-летний подозреваемый решил построить дорогу вдоль своих земельных участков, спилив для этого деревья, относящиеся к Самарскому лесничеству и произрастающие на территории городских лесов городского округа Самара. С этой целью мужчина, осознавая противоправность своих действий, предложил знакомому за денежное вознаграждение в размере 46 тысяч рублей провести незаконную рубку и выкорчевывание пней, самостоятельно наняв и предоставив для этого в распоряжение жителя Похвистневского района экскаватор и грузовой автомобиль, не информируя их владельцев о незаконности деяний.

Специалистами установлено, что злоумышленниками произведена незаконная рубка сырорастущих деревьев породы дуб, клен и липа в количестве 128 штук.

В ходе расследования жителям Самары избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В качестве мер, принятых в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, наложен арест на земельный участок, расположенный в выделе 7 квартала 36 Самарского лесничества в Красноглинском районе г. Самара.

Уоловное дело с обвинительным заключением в отношении самарцев направлено в Красноглинский районный суд для принятия решения по существу.