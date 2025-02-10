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В Самаре неоднократно судимая женщина обвиняется в серии краж из магазинов

10 февраля 2025 11:12
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В Самаре неоднократно судимая женщина обвиняется в серии краж из магазинов

В Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летней женщины, обвиняемой в совершении серии краж из продуктовых магазинов, расположенных на территории Самарской области.

Полицейские установили, что в период с марта по август прошлого года ранее неоднократно судимая за имущественные преступления жительница Самары приходила в торговые точки, забирала с витрин продукцию и проходила мимо кассовых зон, не оплачивая товар.

В дежурные части отделов полиции за указанный период поступило не менее 15 идентичных заявлений от представителей собственников торговых организаций по факту хищения материальных ценностей.

Сотрудники полиции, по каждому сообщению, выезжали на места происшествий, осматривали помещения, опрашивали заявителей, сотрудников организаций и возможных очевидцев. По изъятым записям с камер видеонаблюдения составлены и доведены до личного состава отделов полиции ориентировки с приметами злоумышленницы.

Экспертами в результате проверки следов пальцев рук разыскиваемой с имеющимися в базе данных МВД России, выявлена идентичность со следами содержащейся в следственном изоляторе Тамбовской области подозреваемой в совершении хищений на территории Саратовской и Тамбовской областей.

Полицейские в ходе рабочей командировки допросили женщину в качестве подозреваемой в совершении на территории Самарской области серии преступлений, предусмотренных ч.1 ст.158 УК РФ.

Задержанная признала вину в совершении противоправных деяний и пояснила, что похищенные товары и продукты продавала, а вырученные средства тратила на личные нужды.

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