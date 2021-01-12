в Самаре начался суд над бывшим главой «Газбанка»

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Расследование заняло почти 2 года.

В Ленинском районном суде стартовал судебный процесс по уголовному делу в отношении экс-руководителя «Газбанка» Артёма Маслова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

В 2017 году Артём Маслов занимал несколько руководящих постов в «Газбанке». Сначала он был советником председателя правления по развитию бизнеса, а затем — заместителем, исполняющим обязанности председателя правления. По версии следствия, в это время Артём Маслов выдал 6 кредитов физическим и юридическим лицам на общую сумму 572 миллиона 279 тысяч рублей. Заемщики эти деньги не вернули в срок.

Уголовное дело в отношении бывших руководителей «Газбанка» возбудили еще в феврале 2019 года. В конце декабря 2020 года следователи направили в Ленинский районный суд материалы, связанные с деятельностью Артёма Маслова.

— Бывший топ-менеджер «Газбанка» признал свою вину. Поэтому он просил рассмотреть его дело в особом порядке. Однако представители прокуратуры не согласились с этой позицией и ходатайствовали о процессе в обычном порядке. Судья согласился с мнением гособвинителя. Ожидается, что на заседаниях выступят около 40 свидетелей, — сообщили представители Ленинского районного суда.

Артём Маслов — уже второй бывший топ-менеджер «Газбанка», который предстал перед судом. В конце ноября 2020 года служители Фемиды огласили вердикт экс-председателю правления организации Михаилу Липовецкому. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за превышение полномочий. Однако представители областной прокуратуры не согласились с этим решением суда. Они запросили для бывшего топ-менеджера реальное наказание, пишет 63.ру.

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