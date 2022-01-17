В Самаре началась проверка по факту волны минирования школ

90

13 января в Самаре эвакуировали школьников. Сообщения о возможном минировании направлялись на сайты учебных заведений.

Информация не подтвердилась. В СУ СКР по Самарской области заявили, что ни в одной из общеобразовательных организаций опасных предметов и веществ обнаружено не было.

По признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма была инициирована доследственная проверка. Доложить о случившемся руководству самарского управления СК дал указание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Помимо школ и гимназий 13 января 2022 года неизвестные грозились повторить терракт в Беслане в Сам ГУПС. Сообщение с угрозой поступило на рабочую почту проректора университета около двух часов дня. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб взрывоопасных веществ не обнаружили. По факту произошедшего также проводится проверка.

Массовая эвакуация стала уроком для всех работников школ и учеников. В Министерстве образования заявили, что для реагирования в подобных ситуациях был разработан план действий для детей и взрослых, который включает в себя эвакуацию людей, обследование возможного места минирования и расследование инцидента силовыми ведомствами, пишет ГТРК Самара.