В Самаре на проспекте Металлургов грабитель ударил женщину и похитил у нее сумку

54

В отдел полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение о том, что на проспекте Металлургов неизвестный ударил женщину 1964 года рождения и похитил у нее сумку.

В ходе опроса заявительница пояснила, что около шести часов утра, когда она шла на остановку общественного транспорта, то услышала сзади шаги, после чего почувствовала, что кто-то схватился за ее сумку, находящуюся на плече, и резко дернул за лямку. Женщина обернулась и увидела мужчину, который сразу нанес ей удар кулаком в область лица, отчего она почувствовала сильную физическую боль и упала, в этот момент мужчина схватил сумку с личными вещами, в том числе с сотовым телефоном и банковской картой, и убежал. Потерпевшая обратилась к прохожему с просьбой вызвать сотрудников полиции, сообщив о случившемся. Со слов заявительницы полицейские составили ориентировку с фотороботом и описанием примет подозреваемого, которую довели до личного состава подразделений полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские направили запрос в финансовую организацию, к которой прикреплена похищенная карта, и установили адрес магазина, расположенного на пр. Металлургов, в котором ей расплачивались уже через полчаса после совершенного преступления на сумму 712,90 рублей. В ходе опроса сотрудников магазина одна из продавщиц узнала в изображении предъявленного полицейскими фоторобота мужчину, осуществляющего покупку. Сотрудники уголовного розыска в результате отработки на причастность ранее судимых лиц, схожих по описанию с фотороботом, установили личность злоумышленника и задержали ранее судимого местного жителя 1983 года рождения. Задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что преступление совершил, так как нужны были деньги на спиртное. Расплатившись за алкоголь похищенной банковской картой в одном из магазинов Кировского района, сумку с ее содержимым, в том числе с сотовым телефоном и банковской картой, выбросил в мусорный контейнер.

В ходе расследования оперативниками принимались меры к розыску личного имущества потерпевшей, по результатам чего обнаружить похищенное не представилось возможным.

.Ранее судимого 39-летнего мужчину приговорили к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и принял решение взыскать 33 600 рублей с виновного лица в счет компенсации причиненного потерпевшей материального и морального вреда.