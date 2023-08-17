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В Самаре мужчина украл 9 бутылок шампуня из магазина

17 августа 2023 09:43
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В Самаре мужчина украл 9 бутылок шампуня из магазина

В отдел полиции по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре в начале августа текущего года обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что при проведении ревизии им обнаружена недостача товара.

Сотрудники полиции осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых кадрах запечатлен факт кражи средств личной гигиены. Сотрудники полиции по характерной походке, узнали ранее судимого за имущественные преступления уроженца г. Брянск. Установив возможные места нахождения злоумышленника сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местный житель в ходе опроса вину в совершении противоправных деяний признал, раскаялся,  выразил готовность сотрудничать с дознанием и пояснил, что шампунь после кражи продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделом дознания ОП по Ленинскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.158 УК РФ "Кража".   Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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