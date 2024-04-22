В Самаре мужчина стрелял в оппонента из травматического пистолета

97

21 апреля в вечернее время сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена видеозапись конфликта между мужчинами, в ходе которого один из участников инцидента произвел несколько выстрелов в своего оппонента из предмета, похожего на пистолет.

Данная информация была передана в дежурную часть УМВД России по г. Самаре. Дежурный незамедлительно ориентировал все наружные службы. На место происшествия прибыл и.о. начальника отдела полиции по Промышленному району, экипаж ДПС, сотрудники уголовного розыска, участковый уполномоченный полиции. Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили всех участников конфликта. У одного из мужчин изъят травматический пистолет. Двое участников инцидента обратились в лечебное учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка.