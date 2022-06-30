В Самаре мужчина стрелял в гуляющих у дома детей

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Пуля прошла в сантиметре от головы 8-летнего ребенка, правоохранители пока никак не комментируют ЧП.

Как сообщает «КП-Самара», инцидент произошел вечером 28 июня в самарском поселке Управленческий (Красноглинский район).

Неизвестный мужчина бегал около домов и стрелял в гуляющих детей. Данную информацию сообщили очевидцы ЧП.

По словам очевидцев, выстрелы были произведены из пневматического пистолета.

«По словам местных жителей, жуткая история приключилась примерно в 20.20 около дома №2 по улице Парижской Коммуны. Мужчина неожиданно открыл пальбу по гуляющим ребятам. Жители утверждают, что на нем был черный плащ с капюшоном, а лицо прикрывала тканевая маска с изображением тигра, поэтому понять, кто за всем этим стоит, они не смогли», — сообщает издание.

«КП-Самара» цитирует очевидцев ЧП, которые говорят о том, что «судя по описанию старших детей, он стрелял из пневматического пистолета. По крайней мере, все показали именно такой на фото из интернета. На этот факт также указывает звук просвистевшей пули. Она прошла в сантиметре от головы 8-летнего ребенка. Дети в панике разбежались по домам».

Горожане сообщают, что вызвали полицию, но мужчина успел скрыться до приезда правоохранительных органов.

Они также отмечают, что этот случай не первый — ранее тот же незнакомец якобы уже подходил к детям и предлагал им сладости, «пытаясь их заманить», пишет Обозрение.