В Самаре мужчина размахивал ножом и ранил несколько человек

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Дерзкая и опасная выходка молодого мужчины всколыхнула Промышленный район Самары. Как сообщают в социальных сетях очевидцы, неадекват размахивал ножом и ранил несколько человек, пишет ГТРК Самара.

Из сообщений появившихся в открытых источниках интернета в среду 6 декабря, примерно в 5 утра в доме номер 6 по улице Силовая, мужчина ходил по подъезду №3 с ножом, пытаясь разыскать какую-то девушку. Не добившись успеха, разъярённый самарец сначала разбил стекло на первом этаже, потом вышел на улицу и там тоже разбил стекло в чужом припаркованном автомобиле. Далее его выходки продолжились в подъезде №2, где нож пошёл уже в дело, хулиган перерезал провода у электросчётчиков, отчего остановились лифты.

Обеспокоенные жильцы вызвали на полицию, чтобы усмирить неадеквата, однако успел пырнуть ножом одного из мужчин. Когда приехали служители порядка, дебошир был на 11 этаже. Там его пытались обезвредить и задержать. Однако, он не хотел сдаваться и ранил холодным оружием двух сотрудников МВД. По словам очевидцев, тем пришлось применить огнестрельное оружие.

Задержанием закончилось выстрелами и утренний хулиган попал на операционный стол больницы им. Семашки, где у него якобы насчитали 8 пуль в теле. Подобную информацию распространяют самарские интернет-издания.

Редакция сайта пока не обладает официальными подтверждением данной информации, пишет ГТРК Самара.