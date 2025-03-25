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В Самаре мошенники обманули 64-летнюю женщину на сумму 1 млн рублей

25 марта 2025 11:14
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В Самаре мошенники обманули 64-летнюю женщину на сумму 1 млн рублей

Жительнице областной столицы поступил звонок в мессенджере. Неизвестный представился главным экспертом Федерального казначейства. Он сообщил, что на бывшем рабочем месте, где потерпевшая раньше работала, произошла утечка информации, и на её имя был оформлен кредит. Для “спасения” ситуации мошенник предложил открыть “безопасный счет”. После этого с женщиной связался “юрист “, который убедил её положить деньги на указанный счет, что она и сделала. Злоумышленники перестали выходить на связь. Женщина осознала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Полиция Самарской области напоминает: банки и госорганы никогда не просят перевести средства на "безопасный счет".

 

Теги: Мошенники

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