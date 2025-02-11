В Самаре менеджер салона сотовой связи похитил на работе свыше 370 тысяч рублей

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В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре обратился представитель салона сотовой связи, который сообщил, что сотрудниками компании обнаружено хищение денежных средств одним из сотрудников. Когда самостоятельные попытки вернуть недостачу в кассу оказались недейственными, руководство приняло решение обратиться в полицию за помощью. Согласно представленным документам, общий ущерб от противоправных действий злоумышленника составил свыше 370 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия - салон сотовой связи на Московском шоссе, опросили работников компании, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, изъяли и изучили документацию. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, используя служебное положение, с апреля по май прошлого года похищал из кассы различные суммы денег после окончания рабочей смены.

Задержанный по месту жительства самарец пояснил следователям, что похищенные денежные средства тратил на онлайн-ставки в букмекерской конторе и другие собственные нужды.

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу. Во время предварительного расследования обвиняемый полностью возместил представителю организации причиненный ущерб.