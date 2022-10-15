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В Самаре кассир супермаркета и ее супруг похитили из магазина товар на 94 тысячи рублей

15 октября 2022 10:05
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В Самаре кассир супермаркета и ее супруг похитили из магазина товар на 94 тысячи рублей

В полицию обратился представитель торговой точки, расположенной на улице Дыбенко. Он сообщил, что в ходе ревизии обнаружена недостача денежных средств на сумму более 94 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили, что к хищению может быть причастна 65-летняя местная жительница, работающая в торговой точке продавцом и ее безработный супруг.

В ходе опроса супруги полностью признали свою вину в содеянном и пояснили, что мужчина в течение двух месяцев приходил в торговую точку, где складывал разный товар в продуктовую тележку и отправлялся в кассовую зону. Там его супруга, воспользовавшись своим служебным положением, пробивала выбранный товар и сразу же делала отмену операции. Неоплаченный товар: цветы, продукты питания, алкоголь, обувь, и посуду мужчина относил домой. Причиненный ущерб злоумышленники обязались возместить.

Задержанным предъявили обвинение в совершении 10 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Теги: Кража

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