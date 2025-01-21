В Самаре грузчик компании украл коробку с ноутбуком

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В полицию за помощью обратился представитель торговой сети по продаже бытовой техники и электроники, который сообщил, что при проведении инвентаризации на одном из складов сотрудниками компании обнаружено хищение ноутбука. Согласно представленным документам, ущерб от противоправных действий злоумышленника составил более 89 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что ранее неоднократно судимый за совершение краж 27-летний грузчик организации в вечернее время пришел на склад и под предлогом того, что забыл свои вещи, проник внутрь, где с полки забрал коробку с ноутбуком. В дальнейшем он реализовал похищенное имущество через ломбард, используя документы своего ничего не подозревающего друга.

Кировский районный суд г.о. Самары доказательства, собранные сотрудниками органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения злоумышленнику обвинительного приговора. Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде двух лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.