В Самаре группа иностранных граждан напала на двух сидящих мужчин и избила их

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31 октября 2023 года в сети Интернет размещена информация о конфликте между компанией молодых людей, предположительно, граждан ближнего зарубежья и двух жителей города Самары. Из видео установлено, что группа иностранных граждан напала на двух сидящих мужчин и нанесла им побои.

По данному факту территориальным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишет СУ СК.