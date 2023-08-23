В Самаре героинового рецидивиста задержали ППСП

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Во время патрулирования обслуживаемой территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре на улице Черемшанской обратили внимание на мужчину, который грубо нарушал общественный порядок - распивал алкогольные напитки в общественном месте. Полицейские пресекли противоправное деяние и потребовали предъявить документы, которых у мужчины не оказалось. Для составления протокола за правонарушение, предусмотренное ст. 20.20 КоАП РФ, правонарушителя доставили в отдел полиции, где установили его личность. Отвечая на вопрос полицейских о наличии запрещенных веществ, ранее судимый за грабеж и незаконный оборот наркотиков житель Самары 1976 года рождения выдал бумажный сверток с порошкообразным веществом и пояснил, что нашел его возле дома на ул. Черемшанской и хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество является наркотическим средством – героин, в значительном размере.

Отделом дознания отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства в значительном размере). Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.