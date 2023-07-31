в Самаре эвакуировали ТЦ «МегаСити»

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В понедельник, 31 июля, в один из самарских ТЦ наведались экстренные службы. А посетителей эвакуировали.

— В 10:54 поступило сообщение о запахе гари в ТЦ «МегаСити», 160м. Из здания эвакуировали 150 человек, — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

По словам посетителей «МегаСити», когда их вывели на улицу, задымления они нигде не увидели. Потом на место съехались пожарные и скорая помощь.

— Сначала МЧС зашли внутрь, потом вышли и переехали к обратной стороне здания. Вскоре пришли люди с собакой, — рассказал очевидец, пишет 63.ру.