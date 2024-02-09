В Самаре домработница украла драгоценности и деньги у хозяйки дома

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Приговором Кировского районного суда г. Самары жительница города осуждена за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Судом установлено, что в период с апреля по июль 2023 года женщина работала домработницей и похищала имущество, принадлежащее хозяйке дома.

За время работы помощница по хозяйству похитила из сейфа золотые украшения с драгоценными камнями, а также наличные деньги. Общая сумма причиненного потерпевшей ущерба превысила 2,9 млн рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.