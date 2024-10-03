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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре директор фирмы отдал мошенникам 800 тысяч рублей

3 октября 2024 10:59
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В Самаре директор фирмы отдал мошенникам 800 тысяч рублей

В полицию обратился руководитель одной из коммерческих организацией г. Самары 1952г.р. Он рассказал полицейским, что накануне ему поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником одной из государственных контролирующих организаций. Звонивший сообщил, что в ближайшее время будет проведена проверка организации, в том числе на наличие необходимых сборников нормативной документации и брошюр, а также полиграфического материала для оформления специально оборудованного стенда, содержащего необходимую информацию для граждан. Неизвестный сказал, что если необходимые материалы отсутствуют, то предприятие может прекратить свою работу.

После этого он предложил воспользоваться услугами организации, которая поможет с необходимой полиграфией. Потерпевший согласился и перевел на указанный мошенником счет 800 000 р. после чего последний перестал выходить на связь. Потерпевший понял, что стал жертвой афериста и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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