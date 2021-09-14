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В Самаре бывший сотрудник предприятия украл оборудование на 167 тысяч

14 сентября 2021 12:29
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В Самаре бывший сотрудник предприятия украл оборудование на 167 тысяч

Жительница Самары поблагодарила полицейских за оперативность в раскрытии кражи.

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо, в котором руководительница одного из предприятий, расположенных на территории областного центра, выразила благодарность сотрудникам ОП№7 Управления МВД России по г. Самаре. Местная жительница отметила: «Я искренне благодарна сотрудникам полиции за оперативную и качественную работу, которую они выполняют каждый день. Спасибо вам! Кроме этого, выражаю благодарность руководству самарской полиции, которое принимает на службу грамотных и надёжных сотрудников».

Как рассказала в своем письме автор, в конце июля текущего года с предприятия, расположенного на улице Камышенской, было похищено оборудование.  Ущерб потерпевшая оценила в 167 тысяч рублей. Полицейские незамедлительно прибыли на место происшествия, опросили руководителя и сотрудников торговой точки. Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного, обнаружив его в одном из пунктов приёма металлолома. В результате, полицейские установили государственный номер автомобиля, на котором скрылся злоумышленник и местонахождение подозреваемого. В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка задержали 41-летнего жителя Самары. В совершении преступления мужчина признался и пояснил, что в прошлом он работал в данной организации, поэтому хорошо ориентировался на территории предприятия и знал, в какое время его действия не будут замечены. В один из дней в вечернее время суток он проник на базу, похитив сварочное оборудование, сверлильный станок и формы для изготовления железобетонных изделий. Впоследствии он сдал их в пункт приёма металлолома, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.  В отношении подозреваемого отделом дознания было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно передано в Куйбышевский районный суд г. Самары.

Теги: кража

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