В Самаре бывшая сотрудница полиции признана виновной в получении взятки

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Вынесен приговор бывшему начальнику отдела по вопросам миграции отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Самаре. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием и судом установлено, что в период с июня по декабрь 2022 года бывшая сотрудница полиции получила от гражданина в качестве взятки 64 тысячи рублей за ускорение оказания государственных услуг по осуществлению миграционного учета в Российской Федерации не менее 20-ти гражданам.

Осужденная вне очереди оформляла паспорта граждан республики Таджикистан, вступивших в гражданство Российской Федерации, а также регистрацию по месту жительства иностранных граждан, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, со штрафом в доход государства в размере 640 тысяч рублей, лишением специального звания-майора полиции. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.