В Самаре бухгалтер присвоила деньги организации

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В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту присвоения денег сотрудником организации, специализирующейся на торговле безалкогольных напитков.

Как выяснили полицейские, недостачу крупной суммы - 381 946 рублей, выявили при проведении ревизии. При сопоставлении данных под подозрение руководства попала одна из сотрудниц - бухгалтер. Об этом сотрудники службы безопасности сообщили в полицию.

В совершенном противоправном деянии жительница областного центра 1985 года рождения призналась. В 2022 году у женщины возникла сложная финансовая ситуация, и она решила воспользоваться денежными средствами организации. Как установили следователи, женщина переводила на свой расчетный счет денежные средства с расчетных счетов организации.

В ходе предварительного следствия следователи изъяли копии документации, опросили сотрудников организации, провели осмотр помещения офиса, где работала женщина. Впоследствии результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовного дела.